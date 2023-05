Pronto soccorso live, Gratarola replica a Pastorino: “Dare informazioni non è mai sbagliato”

Genova. L’assessore alla Sanità, Angelo Gratarola, replica alle parole del consigliere di opposizione Gianni Pastorino in merito alla nuova web app ‘Pronto Soccorso live’ presentata martedì.

“Avere informazioni di carattere sanitario non è mai sbagliato, il consigliere di opposizione confonde la patologia di bassa complessità con patologie urgenti di complessità non elevata. Ad esempio il trauma ad una mano o una distorsione ad una caviglia non sono quasi mai patologie da trattare con automedica e ambulanza al seguito, ma sono sicuramente patologie acute da pronto soccorso. Diventa così importante essere a conoscenza dello stato di affollamento dei singoli pronto soccorso per orientarsi verso quello meno affollato e, quindi, per ricevere quanto prima il trattamento senza sovraccaricare il sistema”.

» leggi tutto su www.genova24.it