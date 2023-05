Rigenerazione urbana: nuovo programma regionale

Dalla Regione Liguria

Si è svolto oggi l’incontro tra l’assessore all’Urbanistica e i sindaci dei comuni della Città Metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia per presentare il nuovo bando del Programma Regionale per la Rigenerazione Urbana. Regione Liguria ha messo a disposizione dei Comuni liguri 7 milioni di euro (6,3 milioni di euro, cui vanno ad aggiungersi 250 mila euro per l’Edilizia Residenziale Pubblica e 200 mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche) per finanziare nuovi interventi di rigenerazione urbana.

» leggi tutto su www.levantenews.it