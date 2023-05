Ancora un infortunio a San Fruttuoso di Camogli. E’ accaduto in tarda mattinata. Un ragazzino di 11 anni in gita scolastica ha riportato un trauma a seguito di una caduta. Col 118 è stata allertata anche la capitaneria di porto. Sul posto è giunta l’idroambulanza della Croce Verde di Camogli che ha prelevato l’alunno, lo ha trasportato al porto di Camogli e da qui, in codice giallo, in ambulanza, all’Istituto Gaslini.

