Slittano i lavori sul raccordo autostradale per evitare il raduno dei bersaglieri

L’avvio dei lavori sul raccordo autostradale della A15 La Spezia-Santo Stefano di Magra è stato posticipato al 29 maggio. Lo fa sapere la Prefettura della Spezia con una nota. La decisione è arrivata a seguito di riunione del tavolo regionale sul monitoraggio dei cantieri autostradali, in cui Anci Liguria – per conto del Comune della Spezia – ha

evidenziato le criticità derivanti dall’esecuzione degli interventi stradali in concomitanza con il 70° Raduno Nazionale dei Bersaglieri in programma alla Spezia dal 22 al 28 maggio.

