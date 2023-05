Sulle tracce di pellegrini e mercanti, alla scoperta della Pontremoli medioevale

Sabato 27 maggio è in programma un nuovo appuntamento alla conoscenza della Via dei Monti o de Pontremolo, il percorso medioevale che da Levanto conduceva in Lunigiana per raccordarsi alla Via Francigena. Con il professor Giuseppe Benelli, presidente della Accademia Lunigianese di Scienze “Giovanni Capellini”, andremo alla scoperta della Pontremoli medioevale con un viaggio a ritroso nel tempo lungo le antiche percorrenze di pellegrini e mercanti. Ritrovo per i partecipanti alle ore 10 nella piazzetta interna del municipio di Pontremoli con una passeggiata nel centro storico della durata di circa due ore. Al termine possibilità di pranzare a prezzo convenzionato. Per informazioni e prenotazione di visita e pranzo necessita contattare media@zoecoop.it Si precisa che l’orario di effettuazione dell’evento è anticipato per motivi organizzativi al mattino rispetto a quanto segnalato nel programma generale delle iniziative dedicate alla Via dei Monti o de Pontremolo. Il progetto, articolato su sette appuntamenti e preceduto da un corso riservato alle guide escursionistiche liguri e toscane svoltosi a marzo, è realizzato con il contributo della Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2022.

L’articolo proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com