Vespa club in sella per l’addio a Emanuele Arcolini

Sabato prossimo, 20 maggio, al Santuario della Madonna delle Grazie di Carrara, i funerali di Emanuele Arcolini, il 23enne carrarese scomparso nei giorni scorsi a Marinella in incidente stradale. Stava rientrando dal lavoro in sella alla sua Ducati, quando lo scontro con un’auto ha posto prematuramente fine alla sua vita. E in occasione dell’ultimo saluto al giovane, grande appassionato di motori, il Vespa Club Carrara parteciperà in forma ufficiale, arrivando in vespa e in tenuta da raduno: “Saremo in sella alle nostre Vespe, con la fascia e l’abbigliamento del Club – informano dal gruppo -. Il ritrovo sarà direttamente presso il piazzale del supermercato Conad in via Carriona, a due passi dalla chiesa parrocchiale, dalle ore 9,30 in poi. Oltre ai nostri soci, invitiamo tutti gli amanti delle due ruote a raccogliere il nostro invito”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com