Alluvione Emilia Romagna, Soccorso alpino Liguria in prima linea: partita una squadra

Liguria. Aps Pubblica assistenza della Spezia e Soccorso alpino e speleologico Liguria uniscono le forze per l’Emilia gravemente colpita dell’ondata di maltempo degli ultimi giorni.

A bordo di un Defender, veicolo molto adatto in queste circostanza, messo a disposizione dalla pubblica assistenza (che già in città svolge molti servizi ma che in questo caso si è subito attivato in aiuto dell’Emilia Romagna) è partita una squadra di 4 tecnici del Soccorso alpino che sarà impegnata in attività specifiche. Si tratta infatti di operatori formati appositamente per il soccorso in forra, in acqua e in condizioni di allagamento.

