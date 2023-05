Bare, sceicchi e un dromedario (vero): i tifosi rossoblù celebrano il funerale della Sampdoria

Genova. C’è anche un dromedario vero al tradizionale funerale goliardico organizzato dai tifosi del Genoa per la retrocessione della Sampdoria in Serie B che quest’anno coincide con la festa per la promozione della squadra rossoblù in Serie A.

Insieme ai costumi da sceicchi, un chiaro riferimento alla presunta operazione di acquisizione da parte dello sceicco Khalid Faleh Al Thani, poi rivelatasi un nulla di fatto. E poi immancabili le bare colorate di blucerchiato, le croci, striscioni e sfottò di ogni genere.

