Basket: Vado e Derthona consolidano la loro collaborazione

Vado Ligure. In occasione dell’ultimo incontro della seconda fase del campionato Under 17 Eccellenza in programma domenica 21 maggio alle ore 18 e che le vedrà affrontarsi quest’anno per la quinta volta nella categoria, Derthona Basketball Lab e Pallacanestro Vado consolidano il loro rapporto di collaborazione con un raduno ad invito per le classi 2009-2010 con due allenamenti programmati sotto l’attenta osservazione dei rispettivi responsabili tecnici Ansaloni e Prati nel Pallone geodetico di Vado Ligure.

Il raduno sarà articolato in due allenamenti (mattina ore 10,30 e pomeriggio ore 15) a cui farà seguito la partita Under 17 Eccellenza.

» leggi tutto su www.ivg.it