Borgio Verezzi per tutti: “Questa amministrazione dimostra una totale mancanza di visione per il futuro del nostro paese”

Borgio Verezzi. Non è soddisfatto il gruppo di minoranza “Borgio Verezzi per tutti” dopo la seduta dell’ultimo consiglio comunale che ha vista la discussione di due punti: l’approvazione del rendiconto di bilancio per l’anno 2022 e una mozione presentata dall’opposizione che – spiegano – “impegnava l’amministrazione ad assumere come atto di indirizzo l’impegno di destinare alcuni alloggi delle future costruzioni ad una edilizia agevolata per cercare in qualche modo di contrastare il caro case e lo spopolamento del nostro comune, permettendo a nuovi nuclei famigliari di scegliere Borgio Verezzi come paese dove insediarsi ed abitare”.

“Il rendiconto esposto evidenzia ancora una volta la modestia di questa amministrazione che dimostra, nero su bianco, una totale mancanza di visione per il futuro del nostro paese – dicono da Borgio Verezzi per tutti – Sono quasi due anni che cerchiamo di portare le evidenti criticità del nostro comune in consiglio, è spiacevole vedere un’amministrazione che non vuole né affrontarle né risolverle. Si continua a parlare di grandi opere, vediamo progetti di passeggiate e sottopassi faraonici, ma se e quando questi progetti saranno attuati quali dei problemi concreti per il paese risolveranno?”

