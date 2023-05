“Cartoni animati in corsia” approda al Gaslini con il Porto dei piccoli

Genova. Si chiama “Cartoni animati in corsia” ed è un progetto per portare il cinema di animazione all’interno dei reparti ospedalieri pediatrici, sviluppato dall’associazione Avisco a partire dal 2012 a Brescia.

Il progetto è stato attivato presso l’Istituto Giannina Gaslini di Genova in collaborazione con Il Porto dei piccoli, organizzazione no profit che dal 2005 mette a disposizione i suoi professionisti per alleviare il periodo del ricovero nei reparti pediatrici, e grazie alla generosità dell’associazione Il cuore di Santa non dimentica MAI.

