Commissione parlamentare antimafia, Centi: “Dopo sette mesi non ancora formata e senza presidente”

“Pur apprezzando il fatto che ieri siano stati scelti i componenti della nuova Commissione Parlamentare Antimafia, a oltre sette mesi dall’insediamento della nuova Legislatura ritengo inaccettabile il fatto che non si sia ancora formata la nuova Commissione e che non sia stato nominato il suo presidente”. Questo l’attacco del presidente della Commissione Regionale Antimafia della Liguria, Roberto Centi che aggiunge: “L’Antimafia, essendo una commissione speciale, ha bisogno di 60 giorni di tempo dall’approvazione della legge per la sua istituzione. Una finestra di tempo ampiamente trascorsa in questa Legislatura”.

“Solo ieri sono stati scelti con difficoltà, e tardivamente, i componenti della Commissione nazionale, ma non è ancora stato trovato l’accordo sul presidente che, ricordo, spetta alla maggioranza, quindi ai partiti di centrodestra – sottolinea Centi -. Questo ritardo finora ha causato come primo effetto il mancato controllo sui candidati cosiddetti ‘impresentabili’ per problemi giudiziari nelle elezioni amministrative e regionali. Da settembre si è votato per le Regionali in Lombardia, in Lazio e in Friuli Venezia Giulia, mentre lo scorso fine settimana si sono svolte le elezioni Amministrative in oltre 800 Comuni. Senza Commissione Parlamentare Antimafia non è stato svolto alcun controllo sui candidati di tutte queste elezioni”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com