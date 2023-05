Genova. Un addio speciale, nel giorno della festa per la Serie A e dopo aver segnato un rigore proprio nel recupero, proprio sotto la Nord. Il fantasma del derby dell’anno scorso non spaventa il capitano (Badelj gli ha consegnato la fascia quando è entrato) e Mimmo Criscito si prende la sua rivincita a un anno di distanza.

Il cerchio si è chiuso in una maniera che per il giocatore campano, ma ormai genovese d’adozione, non aveva forse neanche mai sognato.

» leggi tutto su www.genova24.it