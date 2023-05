Football americano, pesante sconfitta per i Pirates: i Lions vincono 50 a 14

Albisola Superiore. Che sarebbe stata una partita difficile per il team albi-savonese si sapeva, ma si sapeva anche che i Pirates avevano le armi tecnico-tattiche per contrastare i Lions. Quello che nessuno si aspettava era che i pirati, abituati da sempre a lottare e a dare il meglio proprio sotto pressione, venissero sopraffatti sotto l’aspetto psicologico e motivazionale. Una sconfitta pesante che non sminuisce affatto l’ottimo lavoro fin qui svolto dal coaching staff e dalla squadra, ma che deve fare riflettere sull’atteggiamento mentale che un team vincente deve avere nell’affrontare determinate partite.

Una partita dai due volti. Un primo tempo giocato quasi alla pari con il più esperto e tecnico team orobico, mentre nel secondo tempo sono crollate tutte le speranze del team ligure di riprendere la partita in mano: troppi gli errori commessi dai pirati che hanno di fatto aperto la strada alla vittoria schiacciante dei Lions.

