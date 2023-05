Genoa-Bari LIVE. Stadio addobbato a festa su tutti e quattro i lati

Genova. Tutto pronto al Ferraris per Genoa-Bari con la festa di ritorno in Serie A. Ultima gara di questo campionato. A centrocampo il telone “Only one year” su sfondo bianco, stadio addobbato per una coreografia sui tutti e quattro i lati. Nella Nord uno striscione con scritto “Grazie Gila”.

Non c’è Criscito dal primo minuto, ma probabilmente Gilardino gli potrebbe concedere uno scampolo di partita per l’addio al calcio. Nel pre-partita il giocatore ha ricevuto una targa ricordo dai ragazzi della Nord. Grande festa nel pre-gara con esibizioni dal vivo di Francesco Baccini, un breve discorso di Josh Wander dei 777 Partners.

» leggi tutto su www.genova24.it