GT8 dal Mare alla Vetta, ai blocchi di partenza. Il 4 giugno oltre 1000 iscritti

Con la novità della 21 km camminata o corsa, torna il 4 giugno il GT8 dal Mare alla Vetta. Già 1000 iscritti per le due distanze, la 21 km dedicata ai meno allenati e soprattutto a chi magari soffre di vertigini, la 35 km classica per gli atleti più performanti ed abituati all ‘ambiente “aspro” delle Apuane. La partenza sarà alle 8 come al solito dalla spiaggia libera di piazza Paradiso, località Marina di Carrara, dove si attenderanno atleti provenienti da diverse zone d’ Europa. Per quanto riguarda l’arrivo previsto in località la rotonda di Campocecina, verrà allestito il classico pasta party finale, oltre che ovviamente la premiazione degli atleti iscritti alle due distanze nella specialità trail running. Augurandosi che sarà una grande festa dello sport come ogni anno passato, gli organizzatori della Asd Grande Trekking, invitano gli appassionati interessati a consultare per info/iscrizioni il sito www.grandetrekking.com oltre che i vari canali social dedicati Grande Trekking dal Mare alla Vetta.

