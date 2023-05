Il Consiglio dibatte sulla sanità, ma ognuno resta della sua idea: per il centrosinistra la Regione sta facendo un disastro, per il centrodestra è sufficiente monitorare

Nessuna sorpresa, nessun sussulto. La seduta del consiglio comunale straordinario che si è svolta ieri sera a Palazzo civico, dalle 21 a oltre la mezzanotte, ha rispettato in pieno il copione che avremmo raccontato già prima di sederci tra il pubblico. A fronte della mozione sulla base della quale l’opposizione ha richiesto la convocazione del Consiglio, la maggioranza ha presentato un ordine del giorno che ne ha modificato obiettivi, richieste e modalità di intervento. Il solito valzer tra centrosinistra e centrodestra, che ha poi portato ognuno a votare il proprio documento. Tempo perso, o quasi, visto che l’opposizione si è accontentata di aver portato la maggioranza ad ammettere almeno che la situazione sia tutt’altro che rosea tra liste d’attesa, medici in fuga, mobilità passiva e pazienti che, finita la pazienza, ricorrono sempre di più al privato. Però mentre l’opposizione criticava le scelte di Regione, Alisa e Asl 5, per il centrodestra, le cause dei problemi che vivono gli spezzini ogni giorno vanno ricercate negli errori del passato, a livello nazionale, regionale e locale. Le uniche proposte dell’attuale amministrazione regionale non condivise dalla maggioranza e dal Comune, che le ha inserite nelle osservazioni al nuovo piano sociosanitario ligure, sono state quelle che minavano l’autonomia territoriale, con un possibile accorpamento tra Asl 4 e Asl 5 e o delle rispettive centrali operative del 118.

guarda tutte le foto 6



Manifestazione in difesa della legge 194 a Palazzo civico

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com