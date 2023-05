Il giornalismo della Lunigiana piange per la scomparsa improvvisa di Gianluca Uberti

Aveva 51 anni ed è stato colpito da un malore improvviso nella sua abitazione. Così si è spento Gianluca Uberti, amico e collega, conosciuto da tutti in Lunigiana come corrispondente del giornale Il Tirreno. In tutti questi anni tanto ha dato al territorio attraverso il suo impegno costante nel dare risalto alle notizie importanti che lo riguardavano. Un curriculum lungo e degno di nota, ma oggi lo ricordiamo come persona con la quale abbiamo condiviso momenti di lavoro in Lunigiana.

Le sentite condoglianze della redazione vanno alla madre, alla sorella e a tutti gli amici e i cari.

