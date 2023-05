Jr Nba, tutto pronto per l’evento finale di Genova

Sarà un weekend importante per la pallacanestro giovanile ligure. Tutto pronto al Complesso Sportivo Stadium di Lungomare Canepa per il Final Event della lega ligure del progetto Jr. NBA abbracciato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, capace di coinvolgere 13 regioni, 500 squadre, 6.000 fra giocatori e giocatrici e 700 giovani arbitri. Quale la sua peculiarità principale? L’associazione tra le squadre liguri e le franchigie NBA e la possibilità, dunque, di giocare con gli appositi kit forniti dalla lega americana.

Una manifestazione, quella impreziosita da una location importante come il PalaSport in zona Fiumara, che sarà caratterizzata da differenti eventi. Si comincerà sabato mattina con le finali regionali della Jr. NBA FIP School League, torneo la cui lega ligure è stata organizzata con il coinvolgimento di più di 20 istituti comprensivi, più di 400 tra studenti e studentesse e più di 40 insegnanti. Una manifestazione, inoltre, suddivisa in sei differenti tappe, dal Ponente al Levante, da Alassio a La Spezia. Sono 16 le finaliste che si contenderanno il titolo sabato mattina fino all’orario di pranzo, con la vincente che sarà presente alla fase nazionale di Porto Sant’Elpidio tra il 27 e il 28 maggio.

Nel pomeriggio di sabato cominceranno invece le Final Four liguri della Jr. NBA FIP U13 Championship, giunta alla sua prima edizione. Alle 16:00 la prima semifinale tra il Basket Loano con canotta dei Cleveland Cavaliers e il MY Basket Genova come Orlando Magic. A seguire, alle 18:00, la seconda semifinale tra il Basket Canaletto come Charlotte Hornets e la Pallacanestro Vado come Detroit Pistons. Due sfide dalle quali verranno fuori le squadre che si giocheranno la vittoria in Liguria la domenica alle 18:30 e il terzo posto alle 16:30. Chi conquisterà il titolo in regione sarà poi impegnato a Pescara dal 9 all’11 giugno per il Final Event nazionale, dove ci sarà in palio l’anello NBA da giocarsi contro le altre vincenti delle altre leghe regionali. Tutte e quattro le sfide saranno trasmesse live sul canale YouTube di NVM News, testata giornalistica di Liguria a Spicchi, Media Partner del Comitato Regionale Liguria nonché dell’evento.

Ma non è tutto. Domenica mattina, dalle ore 09:00, è in programma anche il Raduno Regionale Femminile della Leva 2010. Lo staff tecnico delineato da Andrea Toselli, Referente Tecnico Territoriale del Comitato Regionale Liguria, sarà composto dal capo allenatore Marco Corsolini, dagli assistenti Jacopo Oneto e Alice Dagliano e, infine, dalla preparatrice atletica Manuela Pietronave. Un raduno aperto

“virtualmente” dai saluti di Lino Lardo e Martina Bestagno, rispettivamente coach e capitana della Nazionale Femminile, entrambi liguri ed entrambi in ritiro in preparazione al Campionato Europeo in terra israeliana e slovena, in programma dal 15 al 25 giugno.

Queste le parole di Giuseppe Fusco, Responsabile della Commissione Minibasket del Comitato Regionale Liguria: “Più di tutto parlano i numeri, con 30 squadre iscritte, 21 istituti comprensivi coinvolti con quasi 40 insegnanti e oltre 400 studenti sui sei campi di gioco designati. È questo il grande successo per la Liguria, una delle poche in Italia ad aver fatto il pieno di squadre partecipanti. Oltre ad aver regalato gioia ai ragazzi e ragazze nella consegna delle mitiche divise NBA”.

Queste le parole di Andrea Toselli, Referente Tecnico Territoriale del Comitato Regionale Liguria: “Un ringraziamento alle ragazze e alle società di appartenenza. Il movimento del basket femminile nella nostra regione è in crescita, come testimoniato sia dall’attività giovanile sia da quella delle prime squadre. Questo sarà un Raduno che ci permetterà di avere un focus sull’annata 2010 e che ci sarà molto utile per il prosieguo dell’attività regionale”.

Questo il commento di Emanuele Campisi, coach dei Loano Cavaliers: “Questa stagione è cominciata in salita per un gruppo, il nostro, nuovo ma integrato grazie ai rientri di alcuni giocatori importanti fermi a causa della pandemia. Confidiamo tanto nei prossimi anni sulla loro maturazione. Arriviamo in semifinale con umiltà, avendo largamente raggiunto un obiettivo ma con la voglia di ben figurare. Siamo tutti contenti di esserci meritati questa Final Four. Che il vero vincitore di queste due importanti giornate sia sempre e solo il nostro meraviglioso sport”.

Queste le parole di Andrea Brovia, capo allenatore dei MY Basket Magic: “Siamo arrivati secondi nel girone di qualificazione. Come valori espressi in campo probabilmente era il più difficile in quanto le prime quattro del girone sono approdate ai quarti di finale e due ora sono in semifinale. Ma la cosa che conta principalmente è che i ragazzi siano migliorati e devo dire che sono migliorati. Questo è quello che conta”.

Questo il commento di Danilo Gioan, coach dei Canaletto Hornets: “Avevamo due gruppi. Un gruppo 2010 frutto di una collaborazione con Diego Bologna e nato dalle ceneri dei bimbi persi nel periodo della pandemia e un gruppo 2011 completamente del Canaletto che è andato un po’ avanti per la sua strada e che in età Esordienti ha giocato un campionato intero U13. Non essendoci la possibilità di far passare due squadre ai Playoff i due gruppi sono stati mescolati in un roster che si allena insieme dall’inizio dei Playoff, quindi da poco tempo. Stiamo lavorando per il futuro, probabilmente sarà la squadra U14 l’anno prossimo. Siamo soddisfatti del lavoro, indipendentemente dal risultato di queste Final Four”.

Queste le parole di Marco Prati, coach dei Vado Pistons: «Girone eliminatorio a due velocità. Alterni risultati nei confronti con le migliori della classe, un paio di vittorie ma anche alcune nette sconfitte ci hanno proiettato al quarto poso nel girone. Di buon auspicio i progressi nel finale di stagione con anche il secondo posto al Torneo Langhe Roero e la non scontata qualificazione alle Final Four della Junior League. Ora i ragazzi del Presidente La Rocca dovranno superarsi per portare a casa due referti rosa in questo weekend».

