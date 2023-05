La giornata del Genoa, tutto pronto per la festa: coreografie, caroselli e il funerale per la Samp

Genova. Tutto pronto per l’attesa festa promozione del Genoa, che oggi alle 20.30 affronterà allo stadio Luigi Ferraris il Bari in una partita che non ha più nulla da dare dal punto di vista della classifica ma che sarà esclusivamente una grande festa per il popolo rossoblù.

L’anno scorso, in questi giorni, la squadra era appena precipitata nel baratro della retrocessione e per le strade di Genova erano i tifosi blucerchiati a sfilare con le bare rossoblù. Oggi l’atteso riscatto con una situazione letteralmente capovolta: il Genoa tornato in A alla prima stagione – ‘Only one year’ è la promessa pronunciata un anno fa dai dirigenti americani di 777 Partners e che oggi è divenuta il motto dell’impresa – mentre la Sampdoria è precipitata nella serie cadetta, sul campo, ma rischia di sprofondare nell’abisso delle serie minori e dilettantistiche a causa dei guai societari.

