La Roma affronterà lo Spezia pochi giorni dopo la finale di Europa League

Mercoledì 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest, la Roma guidata da José Mourinho, dopo aver fatto fuori il Bayer Leverkusen, sfiderà il Siviglia, capace di eliminare la Juventus solo dopo i supplementari, per conquistare l’Europa League. Pochi giorni dopo sarà invece tempo di Roma-Spezia, ultima partita del campionato regolare di serie A che potrebbe ancora significare moltissimo in chiave salvezza per gli aquilotti.

Il giovedì europeo porta anche la prima finale di una competizione internazionale per Vincenzo Italiano. Sette giorni dopo la Roma, all’Eden Arena di Praga, il West Ham affronterà la Fiorentina, eroica nel ribaltare la sconfitta dell’andata al Franchi contro il Basilea, nella finale di Europa Conference League, trofeo conquistato dai giallorossi nella prima edizione giocata nel 2022.

