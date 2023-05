Lara Ghiglione eletta nella segreteria nazionale della Cgil

L’Assemblea Generale della Cgil, riunita oggi a Roma, ha eletto i membri della segreteria nazionale confederale che affiancheranno Maurizio Landini. Tra questi è stata eletta Lara Ghiglione, già segretaria generale della Camera del Lavoro della Spezia. “Una bella notizia- ha commentato Luca Comiti, Segretario generale della Cgil spezzina- un incarico prestigioso e meritato, che ci rende orgogliosi come Cgil spezzina e che, siamo certi, saprà svolgere al meglio. Un abbraccio ed in bocca al lupo a Lara!”

Lara Ghiglione nasce a La Spezia nel 1975. Dopo gli studi in filosofia e pedagogia, nel 2019 si laurea con lode in Scienze dell’amministrazione e consegue un diploma di master in criminologia con una tesi sulla corruzione e sulle infiltrazioni mafiose nell’economia; è autrice di alcune pubblicazioni su questi argomenti. Docente di scuola primaria, inizia la propria esperienza sindacale nel 2003 come delegata della Flc Cgil, e nel 2008 viene eletta segretaria generale della Federazione spezzina. Nel 2013 entra nella segreteria della Camera del Lavoro della sua città, rivestendo, a partire dal 2015, l’incarico delle politiche organizzative. A dicembre 2017 viene eletta segretaria generale ed è riconfermata nel 2018. A febbraio 2021 viene eletta nella segreteria confederale della Cgil Liguria. A dicembre dello stesso anno viene chiamata in Cgil nazionale e le viene affidato l’incarico di Coordinatrice della Segreteria Generale, a cui nel settembre del 2022 si aggiunge la carica di responsabile delle Politiche di genere. Viene eletta nella segreteria nazionale della Cgil il 19 maggio del 2023.

