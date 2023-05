Mangia Trekking ripristinerà i sentieri del comprensorio di Sesta Godano

Siglato un protocollo d’intesa triennale tra il Comune di Sesta Godano e l’associazione Mangia Trekking per la manutenzione dei sentieri. La firma è avvenuta il 6 maggio 2023 e ha già portato al ripristino del sentiero “ad anello”

del paese di Airola, lavoro guidato da Luca De Nevi.

Il team di Mangia Trekking ha costruito ed apposto la freccia direzionali di via costruita con i legnami provenienti dai tratti dei pontili del porto di La Spezia in via di interramento. Alla firma del sindaco Manco Traversone

e di Giuliano Guerri, presidente dell’associazione, erano presenti il vice sindaco Lucia De Mattei, e gli assessori Anna Maria Ricci e Angela Rossi.

