Moneglia: turista tedesco cade da sentiero, gamba fratturata

Questo pomeriggio attorno alle 15, a Moneglia, un turista tedesco di 55 anni è caduto da un sentiero, in località La Secca, finendo nella spiaggia sottostante dopo un volo di circa tre metri. Sono intervenuti i volontari della Croce Azzurra e i vigili del fuoco di Chiavari. L’escursionista ha subito vari traumi tra cui la frattura di una gamba sotto al ginocchio. Allertato in un primo tempo l’elicottero Drago perché prelevasse il ferito e lo trasferisse al pronto soccorso del San Martino, l’uomo è stato accompagnato in ambulanza al pronto di Lavagna in codice giallo, dopo un iniziale codice rosso.

