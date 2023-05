Nel 2023 per la prima volta il campionato della focaccia genovese e quello del pandolce basso

Genova. Regione Liguria ha approvato in giunta, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico e al Commercio, il piano annuale delle iniziative promozionali 2023 con cui individua le manifestazioni, ritenute valido strumento di sviluppo promozionale delle produzioni locali e dell’economia ligure nel suo complesso, a cui intende compartecipare, con una quota complessiva di 284.800 euro, per migliorarne la realizzazione. Per la prima volta ci saranno un campionato della focaccia e un campionato del pandolce genovese.

Tra queste rientrano le iniziative specificatamente mirate alla promozione e alla salvaguardia delle produzioni e delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità dell’artigianato ligure, come Stile Artigiano (Genova, Sanremo, La Spezia, Savona), MareCultura (Sanremo), Mercatale (Genova), Mestieri della Liguria (Savona), Artigiani in piazza (Sarzana) e la prima edizione del “Campionato per il migliore pandolce genovese (basso)” che si terrà il 23 novembre a Genova.

