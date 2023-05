Orientamenti, il progetto di Regione Liguria partecipa alla 19° Festa dello Sport con il suo stand

Liguria. Uno stand di “Orientamenti” è presente alla 19° Festa dello Sport, l’evento di Porto Antico e Stelle Nello Sport che animerà le vie e le piazze del Porto Antico di Genova fino a domenica 21 maggio.

Orientamenti, il progetto promosso da Regione Liguria che aiuta i giovani a scegliere il proprio percorso didattico e lavorativo, partecipa con uno stand in cui propone alcune semplici attività: il tiro a segno e “Una strada per il successo”, un memory che punta a far riflettere su come per arrivare al raggiungimento dei propri obiettivi spesso si incontrino prima ostacoli e difficoltà. La presenza alla manifestazione è l’occasione per incontrare le famiglie dei bambini e dei ragazzi e promuovere le iniziative loro rivolte, come ad esempio “Orientamenti Summer”.

