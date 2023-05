Rapallo: “Traffico insostenibile, servono uno studio e un piano”

Da Andrea Carannante, opposizione ombra

La situazione del traffico a Rapallo è diventata insostenibile e anche pericolosa. Si vive sempre in emergenza, una volta è un incidente, poi il cantiere, il ponte, Pasqua, l’asfalto il passaggio per Santa Margherita ecc…

La verità è che occorrono prima di tutto rilevazioni sulla qualità dell’aria da nuove centraline.

La Città ha bisogno di un piano urbanistico del traffico, che possa inquadrare la situazione attuale e dare nuove soluzioni alla pedonalità ed alla viabilità. Ci vuole uno studio serio, non influenzato da interessi e a questo punto si potranno proporre soluzioni fattibili. Chi propone soluzioni ad effetto racconta balle. Purtroppo a Rapallo le elezioni si vincono con altri metodi e non con l’impegno e il rispetto nei confronti della città e dei suoi abitanti. Basta emergenza, l’unica emergenza sono queste amministrazioni che vivono alla giornata.

