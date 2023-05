Genova. In lungomare Lombardo, nei pressi di corso Italia, verranno installate tre ecoisole ad accesso controllato. È quanto è emerso dalle interrogazioni presentate in Comune e in Municipio Medio Levante dai consiglieri della Lega Alessio Bevilacqua e Paola Cerri.

“Abbiamo presentato due interrogazioni in cui si faceva presente la situazione di criticità sul conferimento dei rifiuti in lungomare Lombardo, adiacente a corso Italia, dove sono presenti numerosi stabilimenti balneari”, spiegano

