Rimossa la bomba trovata nel cantiere del Waterfront, riaperta tutta la Sopraelevata

Genova. È stata rimossa dagli artificieri dell’Esercito del Genio guastatori della Brigata Alpina Taurinense la bomba incendiaria trovata nel cantiere del Waterfront di Levante, sotto l’ex padiglione C che dovrebbe ospitare nuovi edifici residenziali. Nel frattempo è stata completamente riaperta al transito la Sopraelevata, che era stata parzialmente riaperta escluso il tratto tra la Foce e il tunnel delle Casaccie.

Si trattava di un ordigno da 30 libbre (circa 15 chili) risalente alla seconda guerra mondiale, una bomba d’aereo analoga a quella ritrovata l’8 maggio nei pressi della stazione Brignole. Gli operatori Cmd lo hanno sigillato mediante l’applicazione di una fasciatura in gesso ed è stato trasportato, in tarda serata, presso una cava del genovese in attesa della distruzione.

