“Utero in affitto reato universale”, Fratelli d’Italia cerca le firme dei cittadini

Una raccolta firme per sostenere la proposta di legge di Fratelli d’Italia per rendere l’utero in affitto reato universale. Alla Spezia l’appuntamento è tutti i giorni dalle dalle 17 alle 19 nella sede Fdi di viale Italia 485 e per sabato 20 maggio dalle 16 alle 19 al gazebo in piazza Beverini (lato Zara) dove, insieme a militanti, simpatizzanti e semplici cittadini ci sarà il coordinatore provinciale Davide Parodi, il deputato e vice sindaco della Spezia Maria Grazia Frijia e il consigliere regionale Sauro Manucci.

“La sottoscrizione nasce sull’onda della proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia per rendere il ricorso alla maternità surrogata reato universale e quindi perseguibile penalmente in Italia anche se commesso all’estero”, fa sapere il partito con una nota. Il testo base della proposta è già stato approvato in Commissione Giustizia alla Camera e passerà adesso al vaglio nelle aule di Camera e Senato.

