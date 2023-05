Vado, Di Renzo punta la Sanremese: “Stagione da 9, vincendo saremo da 10”

“Per me è stata una stagione fantastica, abbiamo vinto contro una squadra forte e attrezzata. Abbiamo trovato un goal in mischia. Abbiamo dato una grande soddisfazione a una società che ci dà grande entusiasmo. Ci manca il passetto finale per coronare una stagione da ricordare per il Vado“.

Non può che essere entusiasta bomber Luca Di Renzo a margine del successo ottenuto 1 a 0 contro il Bra. Una vittoria che dà al Vado la possibilità di giocare la finale play off di Serie D contro la Sanremese in programma questa domenica nella Città dei fiori.

