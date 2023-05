Al funerale della Sampdoria anche un dromedario vero: rabbia degli animalisti che preannunciano esposti

Genova. Polemiche sui social anche da parte di tifosi genoani per la passeggiata tra fumogeni, botti del dromedario portato ieri sera davanti allo Stadio Luigi Ferraris, per sfottere i blucerchiati sul mancato acquisto della squadra da parte dello sceicco Al Thani.

L’animale, che secondo quanto appreso non proviene da un circo ma da un proprietario che lo noleggia per “uso scenico” nel corso di sagre e feste, è arrivato da fuori Genova e non è stato fortunatamente portato al corteo che ha attraversato tutta la città

