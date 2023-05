Albenga. Malore per un sub, mentre era in mare vicino ad un campeggio a Vadino.

Ad allertare i soccorsi alcuni passanti che erano sulla spiaggia e si sono accorti che l’uomo non stava bene. Sul posto è arrivata un’ambulanza della croce bianca di Albenga, accompagnata dall’automedica del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al sub, ma si è poi deciso di allertare l’elisoccorso per velocizzare il suo trasferimento in ospedale.

