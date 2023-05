Alluvione Emilia Romagna, anche il savonese Elias a soccorrere gli sfollati: “Qui la devastazione ma anche la consolazione di essere vivi”

Savona/Emilia Romagna. Anche un ragazzo savonese tra i volontari della Croce Rossa partiti in questi giorni per aiutare le persone colpite dalla violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Emilia Romagna e ha causato anche diverse vittime (13 quelle accertate al momento). Si tratta di Elias Pau, 34enne di Savona, con un’esperienza di ormai 10 anni nella Croce Rossa, nei primi anni tra Savona e Vado, poi più stabilmente a Stella. Nel suo curriculum da volontario anche l’Opsa, la specializzazione nel salvataggio in acqua.

“Sono arrivato martedì insieme ad altri quattro volontari del ponente ligure, di Ceriale e Diano Marina – racconta ai microfoni di IVG.it Elias, grazie alla linea telefonica che ha ripreso a funzionare -. La partenza intorno alle 23,30, l’arrivo alle 4,30 a Forlì. Una volta scesi dalla macchina ci siamo subito rimboccati le maniche e siamo stati impegnati dalle 5 all’ora di pranzo, per poi proseguire per il resto del pomeriggio”.

» leggi tutto su www.ivg.it