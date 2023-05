Aree esondabili, il M5S: “Costruire in zone a rischio idraulico limitato è pura follia, Toti ritiri il nuovo provvedimento”

Genova. “Alla luce del dramma che si sta consumando in Emilia-Romagna, quanto approvato la settimana scorsa da Regione Liguria prende una piega ancora più allarmante: con l’approvazione del Nuovo regolamento regionale, l’Ente vuole dare il via libera a costruire in zone “a rischio idraulico limitato”, producendo apposito documento in un’epoca in cui il rischio idraulico può cambiare nel giro di 1 mese e un piccolo torrentello può trasformarsi in una fiumana inarrestabile con l’arrivo di un ennesimo ciclone tipico di questi tempi. Il tutto in barba a quello che dice non un comitato di ambientalisti, ma la Corte costituzionale sull’edificabilità in aree a rischio geologico o idrogeologico. Si tratta della sentenza n° 245 del 2018 con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità di una legge regionale nella parte in cui consente gli interventi di recupero nelle aree assoggettate dai piani di bacino a vincoli diversi dall’inedificabilità assoluta o qualificate a rischio geologico o idrogeologico diverso da quello elevato, a prescindere dalla conformità di detti interventi con i piani di bacino stessi”.

Lo dichiara il portavoce del M5S alla Camera dei deputati Roberto Traversi con il capogruppo regionale Fabio Tosi e il consigliere Paolo Ugolini.

“Quanto approvato nei giorni scorsi dalla Regione Liguria sarà quasi certamente dichiarato incostituzionale – continua Traversi –: il divieto di costruzione a una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali, imposto da una legge del 1904, ha infatti carattere assoluto e inderogabile. L’articolo 96 della citata legge dispone, è bene ricordarlo, il divieto assoluto di edificare molte tipologie di opere sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese. La norma ha lo scopo di tutelare la ragione pubblicistica dello sfruttamento delle acque demaniali; e di mantenere libero il deflusso delle acque scorrenti di fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici”.

