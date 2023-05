Biodigestore Saliceti sul tavolo della Commissione petizioni del Parlamento europeo

Mercoledì prossimo il progetto del biodigestore di Saliceti torna all’esame della Commissione petizioni del Parlamento europeo. In merito interviene il Comitato Sarzana che botta, informando della presenza di tre segnalazioni ora sul tavolo della Commissione, presentate, spiegano dal sodalizio, dai sindaci di Santo Stefano e Vezzano, dai comitati Sarzana che botta stesso, No Biodigestore Saliceti e Acqua Bene Comune e delle associazioni Cittadinanzattiva e Italia Nostra.

“La prima segnalazione evidenzia come in Liguria l’applicazione della normativa europea sulla gestione del rischio alluvioni tardi a trovare applicazione”, scrivono da Sarzana che botta. “Il bacino ligure del Magra è ancora sottoposto al vecchio Piano di assetto idrogeologico, sviluppato in base a una legislazione del secolo scorso, che non tiene conto dei criteri introdotti dalla direttiva europea del 2007 per far fronte agli eventi climatici estremi”, proseguono, e aggiungono: “A Saliceti si cementificano 40.000 mq di terreno agricolo, il progetto sorge in area di elevata criticità idrogeologica come evidenziato nel Piano rifiuti del 2003, è a ridosso dell’alveo del Fiume Magra, è compreso nell’area autostradale che fu interessata dall’alluvione del 2011 con chiusura del casello per il fenomeno di risalita della falda”.

Nella seconda segnalazione, prosegue il sodalizio sarzanese, “viene portata all’attenzione della Commissione UE la gara d’appalto europea del 2016, vinta da Iren, che prevedeva la costruzione di un biodigestore di modeste dimensioni in una ex area industriale (il riferimento è a Boscalino, comune di Arcola, ndr), dunque un sito già cementificato, dove insisteva un vecchio inceneritore, prossimo al depuratore degli Stagnoni, che ogni giorno getta in mare tonnellate di acqua depurata ottima per usi industriali. E’ stato cambiato l’oggetto della gara: il biodigestore di Saliceti è tre volte più capiente, consuma acqua di falda. Il business è molto più consistente. Come ha evidenziato la Corte di Giustizia europea nella sentenza del processo che oppone il comune di Lerici alla Provincia, durante il periodo di vigenza di un contratto, assegnato con gara, non si possono introdurre modifiche sostanziali”.

Infine, la terza segnalazione alla Commissione petizioni concerne l’assegnazione dei fondi europei Pnrr al progetto Saliceti, “sponsorizzato dalla Provincia, con Recos indicata come titolare di un servizio per un comprensorio di 320.000 abitanti, La Spezia e Tigullio – concludono da Sarzana che botta -. Qui secondo i comitati siamo all’apoteosi: Iren aveva inglobato Acam, ma Acam non serviva il Tigullio. Comprendeva solo i comuni spezzini. Per la Corte di Giustizia europea quando cambiano le condizioni del contratto vanno rifatte le gare. Invece il Ministero dell’Ambiente ha attribuito al progetto Saliceti il massimo del finanziamento. I comitati hanno fatto anche l’elenco dei criteri per l’assegnazione dei fondi che vengono violati: DNSH (non arrecare danni significativi all’ambiente) e congruità economica”.

