Calcio, Finale. Belvedere al timone della nuova ripartenza: “Andarsene sarebbe stato scorretto. Ricostruiamo a testa bassa”

Finale Ligure. Dopo la fine del campionato che ha visto una retrocessione in Promozione che mancava da più di un decennio, sono giorni di continue valutazioni in casa Finale soprattutto sulla questione allenatore. Con David Balleri praticamente ad Albenga nel settore giovanile bianconero, la società giallorossoblù valuta essenzialmente i profili di Ivan Monti, Roberto Biffi e Andrea Biolzi. Ad oggi il più papabile sembrerebbe essere proprio l’attuale tecnico del Taggia. Servirà tuttavia attendere la prossima settimana per poter venire a conoscenza dell’ufficialità del nome che riaprirà il nuovo ciclo. Inoltre ci sarà la necessità di cercare un nuovo responsabile del settore giovanile, proprio a causa dell’addio di Balleri che ricopriva anche quell’incarico. Ma il sodalizio aveva già annunciato una figura dalla quale si sarebbe ripartiti: avanti con Roberto Belvedere alla direzione sportiva, un segnale di continuità ad una parte di progetto giudicata positivamente.

“Da quando sono arrivato a Finale sapevo che sarebbe stata una stagione difficile – esordisce nella sua prima intervista post riconferma -. Secondo me abbiamo fatto un discreto lavoro con i giovani, tra quelli già a disposizione e quelli presi, che sicuramente ci darà dei frutti nel futuro. A me non piacere parlare di sfortuna, ma è innegabile che ci sia stata in alcuni momenti delle partite”.

