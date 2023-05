Dall’ufficio stampa di Giazira d’Italia 2023

Il Giazira d’Italia è partito! L’editore Cristiano Marti è già in sella alla sua inseparabile bicicletta per esplorare territori – attraverso 11 tappe in cinque regioni –, narrati anche attraverso gli Eroi Cittadini (persone e associazioni). Realtà che animano la loro terra grazie alle loro iniziative sportive, sociali e culturali.

