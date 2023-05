Elezioni Sestri Levante, Solinas a Massucco: “Il confronto? Lo faccio tutti i giorni con i cittadini”.

Sestri levante. “Il candidato dell’amministrazione uscente mi chiede l’ennesimo confronto pubblico di fronte alla cittadinanza, con toni di sfida che credo sia bene ridimensionare. Da mesi sono impegnato nell’ascolto delle persone e per illustrare loro che cosa farò per il cambiamento di Sestri Levante. La mia risposta è molto semplice: grazie per l’invito, ma abbiamo fatto già tanti confronti”. è quanto dichiara il candidato sindaco Francesco Solinas.

“Ora mi sto dedicando al confronto diretto con i cittadini nelle strade, nei circoli, nei bar, nei negozi, nei quartieri, nelle frazioni e in tutti i posti che in questi anni mi pare non abbiano ricevuto la dovuta cura ed attenzione – aggiunge – Per la vostra parte credo sia ormai tardi cercare di rimediare in questi giorni promettendo quello che non è mai stato fatto o che doveva essere fatto meglio”.

