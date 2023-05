Farinata, anzi “scripilita”. Parola di Umberto Eco

Sembra che Pisa voglia vantare la primogenitura della nostra farinata. Quando m’imbarcavo sull’accelerato delle 18,28 per tornare a casa dall’università, spesso mi fermavo in una farinateria davanti alla stazione, l’unica della zona, forse anche della città. Non trovavo differenza con quella della ma a quell’età è noto che si è di bocca buona su tutto, anche sul prodotto della teglia. Ma quella che acquistavo lì non era mai fumante come quella di via Magenta dove gli avventori facevano la fila.

Ma càuda, freda, anca zeà a fainà l’è senpre bona, sovra tüto a vint’ani quando a vogia de manzae la ne manca mai. E’ difficile attribuire una paternità precisa alla farinata, cibo povero e spesso imitata in un mondo dove il più della popolazione non soffriva di obesità e appena sapeva di un piatto frugale e nutriente, lo copiava in fretta. Non essendo facile stabilire a chi spetti il merito di avere inventato a fainà, è meglio cercare di capire in quale territorio questo cibo così buono e così conteso sorse. Io ho le idee chiare sull’argomento e, pur non pretendendo che siano vangelo, spero che servano nella querelle farinatesca.

