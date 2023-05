Finale per il settimo posto, il Posillipo pareggia i conti con l’Iren Genova Quinto

Napoli. Servirà gara 3, in programma sabato prossimo alla “Marco Paganuzzi” di Albaro, per decretare chi fra Iren Genova Quinto e Circolo Nautico Posillipo chiuderà la stagione al settimo posto della Serie A1: dopo il successo dei genovesi in gara 1, martedì scorso, a Napoli hanno invece vinto i campani 9-5, rendendo così necessaria la “bella”.

“Immaginavo che ci sarebbe stata una forte reazione del Posillipo, che ha confermato di essere in un ottimo momento di forma – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Sono partiti forti, noi non siamo stati altrettanto bravi a reggere l’urto e siamo stati molto contratti in superiorità numerica: abbiamo avuto le occasioni giuste per rientrare in partita ma non le abbiamo sfruttate. Abbiamo una settimana di tempo per lavorarci e farci trovare pronti sabato prossimo, perchè noi al settimo posto ci teniamo parecchio, ce lo siamo guadagnato nella regular season e vogliamo confermarlo“.

