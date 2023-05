Savona. Parte in salita la finale per il quinto posto per la Bper Rari Nantes Savona. La squadra biancorossa è stata battuta dalla Pallanuoto Trieste, nella piscina Bianchi, con il risultato di 11 a 9.

Partita dai due volti: in vantaggio per i primi due tempi, i savonesi non sono riusciti a contrastare efficacemente la rimonta triestina.

