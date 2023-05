Furti, spaccio e condotta molesta in Piazza del Bastione: rimpatriato

Non più tardi di una settimana fa il suo allontanamento da Via Gioberti era stato accompagnato dagli applausi ai poliziotti, ora si trova al Centro di rimpatrio a Potenza. Finisce così la vicenda del giovane che la settimana scorsa era stato anche accompagnato in ospedale dalla Polizia di Stato dopo aver arrecato disturbo in centro città, tra Via Gioberti e Piazza del Bastione, nella notte tra sabato e domenica.

Quell’intervento aveva suscitato non poca curiosità anche da parte dei residenti perché l’auto della Polizia di Stato, verso le 23, era circondata da decine di giovanissimi che osservavano la scena. Il giovane fatto salire sulla volante aveva arrecato non poco disturbo nelle ore precedenti tanto da richiedere l’intervento della Squadra volanti. Una volata salito sulla “pantera” molti presenti avevano applaudito gli uomini in divisa e non si erano risparmiati dei cori contro la persona allontanata.

