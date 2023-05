Genoa, Gilardino e il futuro: “Quando marito e moglie vanno d’accordo basta poco per sistemare le cose”

Genova. Si scusa per il ritardo, comprensibile, con cui si presenta in sala stampa Alberto Gilardino. Il mister rossoblù parte da quel finale così incredibile con il rigore segnato da Criscito con la solita umiltà: “Io ho contribuito a questo sogno, poi il destino, il fato, la bravura dei ragazzi, dei singoli, di chi ha lavorato per questo obiettivo ha permesso di raggiungere questo grande traguardo, sono felice per Mimmo e per la sua famiglia”.

Domattina la squadra si ritroverà a Pegli: “Andremo al campo, andiamo a salutarci, ci sarà la società che ci parlerà, ci abbracceremo prima del rompete le righe”.

