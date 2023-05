Diramata al lista dei convocati del Lecce in vista della gara interna con lo Spezia in programma domani, domenica 21 maggio, alle 12.30, 17ª giornata di ritorno della massima serie. Tra i convocati di mister Marco Baroni per la sfida salvezza c’è anche il centrocampista Morten Hjulmand, capitano dei salentini, la cui presenza era fortemente in dubbio.

Questa la lista dei convocati:

