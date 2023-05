Interventi sui sentieri: infortuni alle ginocchia per due turisti alle Cinque Terre e a Campiglia

Intervento sul sentiero tra Vernazza e Monterosso per un turista che si è infortunato al ginocchio destro e non riusciva più a proseguire. Sul posto i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Liguria hanno provveduto a prestare le prime cure all’uomo, classe 1989, residente in Piemonte. Quindi l’infortunato è stato sistemato su una barella e trasportato a Vernazza. Da qui è stato preso in carico dalla pubblica assistenza locale e portato all’ospedale della Spezia.

Nel pomeriggio gli uomini del Soccorso alpino sono intervenuti anche per aiutare una turista francese che si è infortunata al ginocchio sinistro lungo il sentiero tra Campiglia e Porto Venere e non riusciva più a proseguire. La donna di 35 anni era in vacanza con la sorella. I sanitari della squadra hanno provveduto a prestarle le prime cure. Poi in barella è stata trasportata sulla strada dove la Pubblica assistenza locale l’ha portata all’ospedale della Spezia.

