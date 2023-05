Juniores, Albenga. La precisazione di Mambrin: “Non sono stato esonerato. Da sette mesi circola il nome del sostituto”

Albenga. Il cambio societario dalla gestione targata Simone Marinelli a quella di Santi Cosenza sta creando un ridimensionamento all’interno del mondo Albenga Calcio. Se per la Prima Squadra c’è da sciogliere il nodo allenatore, con un colloquio ancora da programmare con Pietro Buttu, il discorso Juniores verrà definito senza la presenza di mister Marco Mambrin, separatosi da qualche giorno dall’ambiente bianconero. Circolava la voce di un esonero, ma il tecnico l’ha smentita oltremodo: “Ho regolarmente concluso la mia stagione in panchina insieme ai miei collaboratori Pulerà e Patrucco, terminandola in crescendo con la bella vittoria a Ceriale e nel derby con l’Imperia, poi purtroppo tolta a tavolino”.

“Da sei/sette mesi circola il nome di colui che guiderà la Juniores Nazionale l’anno prossimo” ha rivelato Mambrin. Infatti ci sarebbe già la voce dell’affidamento della leva a mister Marzano. “La nuova dirigenza ha dato chiara indicazione di voler proseguire sulla decisione presa precedentemente, d’altronde non sono mai stato contattato né ho mai incontrato nessuno. Intanto i lavori di allestimento della squadra Juniores proseguono e, siccome la ritengo una decisione ingiusta nei miei confronti dopo gli anni di lavoro svolto per questa società, l’accetto, ma di conseguenza scelgo di non rimanere a disposizione“.

» leggi tutto su www.ivg.it