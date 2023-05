La Pallacanestro Sestri espugna il campo del My Basket e allunga la serie

Genova. Missione compiuta per la Pallacanestro Sestri, con i Seagulls che impattano la serie di semifinali di Serie C Silver contro il My Basket Genova espugnando il PalaFigoi. Ragazzi di Coach Guida che allungano così la serie alla decisiva gara 3, in programma giovedì alla Tea Benedetti.

Parte forte Sestri con Pintus sugli scudi, a cui risponde il My Basket con Costa e Ruiz. Seagulls molto aggressivi in difesa e capaci di conquistare un primo parziale nei primi minuti, poi ricucito da My Basket. Il secondo quarto vede protagonista Giacomini che conclude molte azioni in arresto e tiro, a cui rispondono Pittaluga e De Paoli, il quale comincia a produrre sotto canestro. Una partita al punteggio basso ma caratterizzata da grande agonismo.

