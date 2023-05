“La Via dell’Amore sia un percorso di bellezza e ‘povertà’ lontano da un turismo distratto”

Una lettera aperta alla prima cittadina di Riomaggiore e una riflessione su quella che potrà essere la Via Dell’Amore: uno spazio che ricordi la meraviglia di un luogo affatto semplice da vivere, meraviglioso, senza dimenticare la sua storia. A scriverla è Vittorio Alessandro ex ammiraglio della Capitaneria di Porto, già presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, oggi giornalista e attivista Comitato per il diritto al soccorso.

Questo il testo della lettera firmata da Alessandro: “Cara Sindaca, ho letto della tua intenzione di fare della via dell’Amore un museo, percorribile attraverso misure di contenimento dei flussi e con l’ausilio di guide. Sono pienamente d’accordo, e certo lo sarà anche il Parco nazionale. Sai che ho ritenuto il ripristino del sentiero una sfida eccessiva, per i costi da sostenere e per la conformazione del territorio che continuo a ritenere inadeguata al passaggio sicuro di tante persone. Ma ormai la via dell’Amore ci sarà, e auguro dunque alle Cinque Terre che torni ad essere, in sicurezza, il simbolo del loro inesauribile fascino.

Il progetto tuo e del Parco prevederà certo il libero passaggio dei residenti i quali, finalmente, ritorneranno sui passi che, a piedi e sospesi sul mare, per tanti anni congiunsero Manarola e Riomaggiore.

Un museo della bellezza, proponi, ma sarei contento che fosse anche un percorso dedicato alla povertà. Per associare lo splendore dei luoghi alla loro storia, la sontuosità della natura all’ostinazione di chi, non volendola abbandonare, seppe aggiungervi la nuova bellezza dei terrazzamenti, delle case combinate una accanto all’altra, tra l’altipiano e il mare, perché ogni piccolo spazio fosse vivo. Per offrire, insieme al paesaggio, anche la sua narrazione, affidandola alle eccellenti guide del Parco.

Un museo della Bellezza e della Povertà, dunque: un invito affatto malinconico da rivolgere ad un turismo spesso troppo spensierato e distratto. Molti auguri, Fabrizia, e un caro abbraccio”.

