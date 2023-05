Genova. Ladri in azione la scorsa notte all’interno della palestra Palagym di via Roggerone a Rivarolo. I ladri dopo aver forzato una porta-finestra hanno scassinato i distributori automatici per rubare le monete.

Poi hanno tentato, utilizzando un trapano, di aprire la cassaforte della palestra, ma il tentativo è fallito.

